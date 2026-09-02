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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард о влиянии НБА на любовь к баскетболу: «В лиге к этому добавляются политика и бизнес, ты должен угодить толпе. Все меняется»

Экс-центровой НБА Дуайт Ховард считает, что современная лига превратилась из чистого спорта в жесткую многомиллиардную индустрию, которая убивает в баскетболистах изначальную страсть к игре.

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