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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «КАМАЗа» Игнатенко перешел в Lit Energy

Об этом сообщили соцсети клуба. В профи защитник играл за «КАМАЗ», «Шинник» и курский «Авангард». Lit Energy – медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина.

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