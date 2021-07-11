Скорость строительства «СП-2» разрушает надежды Украины на срыв проекта

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Экономика сегодня

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Комментарии
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holms sherlok
Автор, Вы сами поняли что написали: Сейчас судно «Фортуна» сменила судно-трубоукладчика «Академика Черского», который очень медленно шел, со скоростью до 500 км в сутки, и отправился на немецкий участок. Судно «Фортуна» укладывала больше километра труб за сутки при скорости движения до 1000 километров. Я не могу врубиться с длиной прокладки труб и скоростью судов. Что-то не получается, если скорость движения судна 1000 километров в сутки то трубопровод еще в прошлом году был бы проложен.........
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