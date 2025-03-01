"Бегите в Сибирь!": где американцы будут спасаться от природных катаклизмов

Американский мистик, приковавший к себе внимание в начале прошлого века, Эдгар Кейси, предсказал своим соотечественникам немало событий, в том числе климатическую катастрофу, а она, вероятно, произойдет в не таком уж далеком будущем .
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