Госдума рассмотрит законопроект о сокращении рабочей недели

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламента член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
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