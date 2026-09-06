Экс-глава Пентагона: конфликт США с Ираном может продлиться еще полгода

ALI HAIDER/EPA/TASS Конфликт Соединенных Штатов с Ираном может продлиться еще полгода. Об этом 6 сентября заявил бывший глава Пентагона (2011-2013) и экс-директор Центрального разведывательного управления США (2009-2011) Леон Панетта в интервью The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дизельная сделка ...
- ЛЛ Петербурженка нап...
- АТ "Люди в ярости": ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым