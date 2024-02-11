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Спички - не игрушка

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Депутат Госдумы объяснил, почему Россия сдерживает Иран

Депутат Госдумы объяснил, почему Россия сдерживает Иран

Политнавигатор Москва делает всё, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перешёл в новую фазу эскалации, несмотря на очевидные выгоды этого в энергетическом плане и возможности отвлечь Запад от поддержки Украины.

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