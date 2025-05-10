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Газета.ру

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Депутат Штрак-Циммерманн: Мерц должен дать ВСУ Taurus, а не прятаться как Шольц

Депутат Штрак-Циммерманн: Мерц должен дать ВСУ Taurus, а не прятаться как Шольц

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала канцлера Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и взять на себя лидерство, которое не смог обеспечить его предшественник Олаф Шольц.

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