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Смоленск 2.0

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В Смоленске состоится Единый день открытых дверей системы профессионального и высшего образования

В Смоленске состоится Единый день открытых дверей системы профессионального и высшего образования

День открытых дверей пройдёт 12 сентября для школьников 8-11 классов Единый день открытых дверей системы профессионального и высшего образования пройдёт в Смоленске 12 сентября для помощи ученикам 8–11 классов в планировании будущей профессиональной траектории.

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