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Российская делегация прибыла в Пхеньян на заседание межправительственной комиссии

Российская делегация прибыла в Пхеньян на заседание межправительственной комиссии

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

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