Умер протаранивший 15 машин скандальный рокер Кейси Хаос

21 декабря на 60-м году жизни скончался музыкант, известный как Кейси Хаос (Casey Chaos). Кейси — скандальная американская персона и одна из ключевых фигур на «тяжелой» сцене 1980-1990-х, певец и автор песен.
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