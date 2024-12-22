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Мода и Шоу-бизнес

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Умер протаранивший 15 машин скандальный рокер Кейси Хаос

Умер протаранивший 15 машин скандальный рокер Кейси Хаос

21 декабря на 60-м году жизни скончался музыкант, известный как Кейси Хаос (Casey Chaos). Кейси — скандальная американская персона и одна из ключевых фигур на «тяжелой» сцене 1980-1990-х, певец и автор песен.

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