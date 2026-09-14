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Культуромания

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Наталия Орейро выступила на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи

Наталия Орейро выступила на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила перед участниками Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

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