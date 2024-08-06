В театре Якобсона заканчивается капремонт

По итогам визита губернатора Александра Беглова финансирование на завершение капитального ремонта и другие нужды театра будет увеличено Во вторник губернатор Александр Беглов посетил Театр балета имени Леонида Якобсона.
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