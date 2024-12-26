Я живу этим ежедневно и могу дать совет по многим вопросам, даже военным. Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Я живу этим ежедневно и могу дать совет по многим вопросам, даже военным. Глава Крыма Сергей Аксёнов.