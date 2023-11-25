Ученые сравнили ценности москвичей и мигрантов

Главной ценностью москвичей является карьера, а у мигрантов — крепкая семья. Об этом стало известно из опроса, представленного руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения».