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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Ученые сравнили ценности москвичей и мигрантов

Главной ценностью москвичей является карьера, а у мигрантов — крепкая семья. Об этом стало известно из опроса, представленного руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения».

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