Ученые сравнили ценности москвичей и мигрантов

Главной ценностью москвичей является карьера, а у мигрантов — крепкая семья. Об этом стало известно из опроса, представленного руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения».
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