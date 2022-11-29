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Маск назвал «битвой за будущее цивилизации» свои попытки реформировать Twitter

Маск назвал «битвой за будущее цивилизации» свои попытки реформировать Twitter

Владелец популярной социальной сети Twitter, американский предприниматель Илон Маск назвал собственные попытки реформировать вышеуказанную интернет-платформу "битвой за будущее цивилизации".

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