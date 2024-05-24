БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Bobryasheva
    Да, вы не знали этого? Не граждане имеют право покупать недвижимость в России.«В наручники и на...
  • Air
    Эта одежда террористов-смертников! Таких нужно сразу ликвидировать на месте!!!«Мы никому не поз...
  • Вадим Кузнецов
    Репост, из другого обсуждения ---- Вообще, на мой взгляд, вся эта погань полезла в тот момент, когда ельцинское госуд...«Мы никому не поз...

В России странная тишина вокруг ратификации рабского "Пандемийного соглашения" ВОЗ

В России странная тишина вокруг ратификации рабского "Пандемийного соглашения" ВОЗ

Приближается срок подписания так называемого «Пандемийного соглашения» ВОЗ 27 мая. В этой связи медицинская общественность России бьют тревогу под успокоительные мантры депутатов и замалчивание СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина СаковичКостенко
И чего молчат блогеры,  и Сми?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх