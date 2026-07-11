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Расчёты САУ «Гвоздика» поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Расчёты САУ «Гвоздика» поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что воздушная разведка группировки войск «Восток» обнаружила подразделения БПЛА ВСУ, после чего пункты управления дронами украинских оккупантов были уничтожены расчётами самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

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