Расчёты САУ «Гвоздика» поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что воздушная разведка группировки войск «Восток» обнаружила подразделения БПЛА ВСУ, после чего пункты управления дронами украинских оккупантов были уничтожены расчётами самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
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