На Урале мальчик оказался на грани инсульта после двух банок энергетика

Юного пациента доставили в Режевскую центральную районную больницу. Выяснилось, что до госпитализации несколько ночей мальчика мучила бессонница, потом у него начала сильно болеть голова и в итоге появились признаки самого настоящего инсульта — перекосило лицо и онемела половина тела.