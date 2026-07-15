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Новичок «Спартака» Парада — об игре против Мбаппе, Ямаля и Винисиуса: «Такие же живые люди»

Новичок «Спартака» Парада — об игре против Мбаппе, Ямаля и Винисиуса: «Такие же живые люди»

Новобранец московского «Спартака», испанский защитник Виктор Парада высказался об игре в чемпионате Испании против звезд мирового футбола — Килиана Мбаппе и Винисиуса из «Реала», а также Ламина Ямаля из «Барселоны».

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