Новобранец московского «Спартака», испанский защитник Виктор Парада высказался об игре в чемпионате Испании против звезд мирового футбола — Килиана Мбаппе и Винисиуса из «Реала», а также Ламина Ямаля из «Барселоны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии