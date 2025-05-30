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Шантаж и поджоги: украинские колл-центры вербуют россиян для совершения диверсий

Шантаж и поджоги: украинские колл-центры вербуют россиян для совершения диверсий

За теракты по заданию украинских кураторов сотрудники ФСБ России задержали шесть человек. На удочку в этот раз попались молодые люди в возрасте от 15 до 23 лет.

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Комментарии
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А
Александр
Причем здесь жизненный опыт? Молодежь свели до уровня тик-ток. Стандарт - идиот. А миграционные «вливания», вообще, полный зашкал. И дело не в строгости наказания. А в деятельности взрослых наших эффективных дядей и тетей. С людьми не работают, а манипулируют. А что еще делать с этим низкосортным материалом? На большее они и не годятся. Ни знаний, ни мозгов. Квалифицированные потребители.
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