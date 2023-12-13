Все более актуальные размышления... даже спустя 114 лет...

Николай Кочергин

Согласен. Для общения с азиатами нужна твердая рука и ни какого послабления, как это делали великие руководители прежних империй: Чингисхан, Тимур, Батый, Сталин и др. Они не понимают слабины и добра. Пока их держишь за яйца, они ссут и благодарят тебя; отпустил яйца, отвернулся - они тебе нож в спину.