«К глубокому сожалению, Россия слишком быстро раскрыла свои границы и включила в них слишком много врагов своих.
Все более актуальные размышления... даже спустя 114 лет...
Комментарии
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Николай Кочергин
Согласен. Для общения с азиатами нужна твердая рука и ни какого послабления, как это делали великие руководители прежних империй: Чингисхан, Тимур, Батый, Сталин и др. Они не понимают слабины и добра. Пока их держишь за яйца, они ссут и благодарят тебя; отпустил яйца, отвернулся - они тебе нож в спину.
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11 час.
Николай Кочергин
Полностью с Вами согласен. Хорошо написано.
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11 час.
Lana_Borei Иванова
Как только начнём поднимать свою национальность скажут - русский национализм.
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10 час.
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