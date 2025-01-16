Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский и глава правительства Великобритании Кир Стармер, находящийся с визитом в Киеве, подписали соглашение между Украиной и Великобританией о столетнем партнерстве.
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