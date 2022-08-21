Литва и Латвия выступили на защиту нацистских преступников

Прибалты всё громче и настойчивее заявляют себя как о стороне III Рейха во Второй Мировой войне.*Генеральная прокуратура Беларуси, зная о местонахождении 400 нацистских преступников, попросила 18 стран оказать правовую помощь в суде над ними.