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Литва и Латвия выступили на защиту нацистских преступников

Литва и Латвия выступили на защиту нацистских преступников

Прибалты всё громче и настойчивее заявляют себя как о стороне III Рейха во Второй Мировой войне.*Генеральная прокуратура Беларуси, зная о местонахождении 400 нацистских преступников, попросила 18 стран оказать правовую помощь в суде над ними.

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