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Новости Брянска

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Брянские педагоги рассказали о вызовах и ценностях современного образования

Брянские педагоги рассказали о вызовах и ценностях современного образования

Педагоги Жуковской СОШ №1 им. Б. В. Белявского рассказали, чему школа должна научить ребенка, чего он не найдет в интернете, и как современные дети ставят учителей перед вызовами.

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