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Житель Белогорска получил судимость за использование поддельного удостоверения водителя трактора

Житель Белогорска получил судимость за использование поддельного удостоверения водителя трактора

Житель Белогорска был оштрафован за покупку и использование поддельных водительских прав на трактор. Мужчина решил купить водительские права тракториста вместо того, чтобы пройти обучение и получить официальное разрешение.

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