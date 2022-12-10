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Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» примет «Нефтяник», МБА встретится с «Динамо» из Новосибирска

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча. Московское «Динамо» примет омский «Нефтяник», столичная МБА дома встретится с «Динамо» из Новосибирска.

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