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Царьград

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Турист из России вытащил тонущую девочку из бурной горной реки в Кемере

Турист из России вытащил тонущую девочку из бурной горной реки в Кемере

Отдыхающий вытащил из воды тонущего ребёнка, которого сильное течение уносило в бурном потоке.В турецком курортном городе Кемер произошёл инцидент, в котором гражданин России спас маленькую девочку из бурной горной реки.

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