Сенат США снизил в 4 раза запрос Байдена для помощи Украине. Спикер Палаты представителей вообще не хочет выделять деньги

В Сенате Конгресса США представители Демократической и Республиканской партий в предварительном порядке согласовали инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине вместо $24 млрд, которые запрашивал Белый дом.