Павел Малков: в 2026 году в Рязанской области отремонтируют 110 км дорог

Павел Малков назвал цифры, описал, что уже сделано и что планируется в ближайшей перспективе. По словам губернатора, за проследние три года в Рязанской области удалось провести достаточно серьезный объем работы - в порядок привели около 600 км дорог.
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