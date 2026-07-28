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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков: в 2026 году в Рязанской области отремонтируют 110 км дорог

Павел Малков: в 2026 году в Рязанской области отремонтируют 110 км дорог

Павел Малков назвал цифры, описал, что уже сделано и что планируется в ближайшей перспективе. По словам губернатора, за проследние три года в Рязанской области удалось провести достаточно серьезный объем работы - в порядок привели около 600 км дорог.

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