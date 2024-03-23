Польша задумалась о своей способности к самообороне — AP

На фоне войны в Украине и успехов российских сил на поле боя правительство Польши подготовило новое законодательство, которое, как ожидается, позволит повысить способность страны к самообороне, сообщает Associated Press.
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