Русская весна
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Русская весна

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Польша задумалась о своей способности к самообороне — AP

Польша задумалась о своей способности к самообороне — AP

На фоне войны в Украине и успехов российских сил на поле боя правительство Польши подготовило новое законодательство, которое, как ожидается, позволит повысить способность страны к самообороне, сообщает Associated Press.

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Константин Самарин
Из поляков всегда были вояки, как из дерьма пуля.
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