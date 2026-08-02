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Снукерист.ру

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Кайрен Уилсон vs Джадд Трамп. Вторая сессия финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Кайрен Уилсон vs Джадд Трамп. Вторая сессия финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Джадд Трамп нанес поражение Кайрену Уилсону со счетом 11-6 в финале Шанхай Мастерс 2026 Джадд Трамп победил Кайрена Уилсона в финале в Шанхае (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Кайрен Уилсон проиграл Джадду Трампу со счетом 11-6 в финале Шанхай Мастерс 2026.

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