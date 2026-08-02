Кайрен Уилсон vs Джадд Трамп. Вторая сессия финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Джадд Трамп нанес поражение Кайрену Уилсону со счетом 11-6 в финале Шанхай Мастерс 2026 Джадд Трамп победил Кайрена Уилсона в финале в Шанхае (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Кайрен Уилсон проиграл Джадду Трампу со счетом 11-6 в финале Шанхай Мастерс 2026.