45-летний мужчина нашел объявление в соцсети, оставил контакты, перевел полную предоплату. Товар он так и не получил, продавцы перестали выходить на связь.
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