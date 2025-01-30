Врач Кузьмина: за отравлением у ребенка может скрываться хирургическая проблема

Отравление у детей — явление, с которым хоть раз сталкивался каждый родитель. При этом важно понимать, что такая распространенная проблема может обернуться серьезными последствиями для здоровья ребенка, требующими срочной медицинской помощи, предупредила в разговоре с "Газетой.
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