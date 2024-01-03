«Запрос с фронта очень высокий»: конструктор НПП «Герань» — о новых роботах для бойцов СВО

В I квартале 2024 года российское НПП «Герань» изготовит опытный образец обновлённой роботизированной платформы БРГ-3 для эвакуации раненых и перевозки грузов, сообщил в интервью RT главный конструктор предприятия Олег Жуков.
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