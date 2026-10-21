Даже если на Украине объявят выборы, кокаинист Зеленский останется в кресле президента, и именно он будет за столом переговоров с Россией.
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(4/4) После чудовищных актов, чтоб не было свидетелей - девочек убивали. Все эти чудовищные действия, командиры снимали на видео, и заснятое отдавали зелёному упырю. Зелёный упырь, со своей ведьмой женой, с радостью показывают представителям Евросоюза, и всем желающим русофобам, и говорят «Какие русские жестокие». А вы потом в Москве удивляетесь - почему нас во многих странах ненавидят. А ещё пленные ВСУ рассказывают - кто отказывался из солдат насиловать молоденьких девочек - убивали, как не благонадёжных. И Вы после всех чудовищных преступлениях, собираетесь говорить о мире, с бандеровской Украиной? Только безоговорочная капитуляция, и разоружение всех войску ВСУ – приведёт к долгосрочному миру. А для вас для всех безмозглых иуд - что сказал умный человек, патриот РФ Анатолий Вассерман: Предлагать переговоры с Украиной могут только террористы и враги русского народ. PS
(3/4) А теперь миллионы убитых, и сотни замученных невинных людей. Владимир Владимирович – скажите иуде Вучич предателю всех православных, а также Трампу, и всем его посланникам, какие могут переговоры о мире, пока существует бандеровский режим убийц, которых надо судить, и как немецких нацистов – вешать. Зелёный упырь, со своей бандеровской бандой шакалов - такое творят, даже Гитлер до этого не додумался. Как пленные ВСУ говорят, даже по ТВ один раз показали. А потом иуды масоны запретили, это показывать чтоб народ не знал - что за бандеровских чертей, дьяволов в человеческой шкуре – выкормили, и вырастили европейские. Вы там, в Москве совсем забыли, как бандеровские нелюди ворвались Курскую область - зелёный упырь, по совету злостных, лживых англичан - приказал полевым командирам, заставлять своих солдат переодеваться в военную форму РФ, надевать маски - и с особой жестокостью насиловать молоденьких девочек, совсем детей.
(2/4) Детей, чтоб не мстили бандеровцам, за убийство их родителей, зелёный упырь, вместе со своей ведьмой женой продали детей, толерантному западу – как живой товар – на органы. А журналистам зелёный упырь сказал – когда войска РФ убегали от Киева, то от злости расстреляли всё мирное население. А детей 10-ть тысяч угнали в рабство, и требовал от РФ вернуть их, в бандеровскую Украину. Когда зелёному упырю сказали, спроси у нидерландских патологоанатомов - кому они продали детей, или их органы - он сразу заткнулся. Хохлы поверили, этим постановочны видео, и началась самая жестокая война между славянами - братьями по крови. Владимир Владимирович Путин – все народно избранны президент, почему Вы до сих пор, не посадили на долгие годы иуд, кто вас уговорил пойти на такое – дать приказ уйти войскам РФ от Киева. Победа была рядом. Но, злостные англичане, и безмозглый конченыё наркоман. Вас, как бывшего разведчика - переиграли.
( 1/4) Многовекторный Вучич: Путин не побрезгует сесть за стол с Зеленским-«победителем. Вучич - ты иуда. Предал весь славянский православный народ. Милуешься с главным людоедом Украины с зелёным упырём, который виновен в уничтожении миллионы людей. Иуда, ты, что не знаешь, когда по состряпанному нашими иудами переговорщиками, совместно с бандеровским зверьём «Акт доброй воли». Наш главнокомандующий приказал войскам РФ уйти от Киева, бросив мирное население на растерзание бешеному бандеровскому зверью. Через двое суток, как войска РФ ушли от Киева. Злостные, лживые англичане, посоветовали зелёному упырю, расстрелять всё украинское местное население, которое было радо воинам РФ, освободивших их от ига – бандеровской власти убийц. По приказу конченого наркомана зелёного упыря – бандеровские шакалы расстреляли всё мирное население, и побросали вдоль дорог.