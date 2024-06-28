💪Бойцы с позывными Луч, Русик, Малой, Тихий совсем скоро получат письма новоаннинских ребят Ребята из оздоровительных смен лагеря "Золотой колос" продолжают поддерживать наших бойцов на СВО.
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💪Бойцы с позывными Луч, Русик, Малой, Тихий совсем скоро получат письма новоаннинских ребят Ребята из оздоровительных смен лагеря "Золотой колос" продолжают поддерживать наших бойцов на СВО.