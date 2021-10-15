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Депутат Рады: Капитуляция Украины перед Россией неизбежна

Депутат Рады: Капитуляция Украины перед Россией неизбежна

Киев неизбежно капитулирует перед Москвой, если не начнет конструктивный диалог, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, передает 14 октября украинский телеканал «Первый независимый».

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