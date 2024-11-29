В Молдавии отказались выплачивать долг «Газпрому»

Молдавия не собирается платить задолженность «Газпрому». Премьер-министр республики Дорин Речан высказался против погашения озвученного представителями корпорации долга за потребленное топливо в размере 709 миллионов долларов, сообщает телеканал Moldova 1.
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