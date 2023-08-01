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Юрий Золотарев
Главное - историческая целесообразность! А она отнюдь не в том, чтобы побеждал евро-пиндосо-бандеро-пшеко-при(е)балто...
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ЛЛ
лина любимцева
Да, российским олигархам резких движений делать не выгодно. Дети и деньги - где?... А дань простые россияне заплат...
Очередное "мирное...
ЛЛ
лина любимцева
ТАМ НЕ С КЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ!! Уже договаривались, и не однажды... И минский сговор, и зерновой...
Очередное "мирное...
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