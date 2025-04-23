Европейский регулятор предлагает жёсткие правила хранения личных данных на блокчейне

Европейский совет по защите данных (EDPB) обнародовал проект рекомендаций по обращению с персональной информацией в блокчейн-сетях, чтобы привести децентрализованные технологии в соответствие с требованиями GDPR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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