Мизулина призвала наказать организаторов сборов для ВСУ в онлайн-играх

Сбор средств для ВСУ перешел с профильных сайтов в мир игр. Глава Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина направила запрос в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности организаторов.
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