Военное обозрение

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Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»

Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»

Германия не может однозначно назвать виновных в подрыве газопроводов "Северный поток", на сегодняшний день Берлин не обладает такой информацией.

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