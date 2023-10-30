Российского ученого осудили условно за злоупотребление должностными полномочиями

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что Советский районный суд Владивостока признал экс-директора Института проблем морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения РАН Александра Щербатюка виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно .
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