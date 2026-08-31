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62ИНФО | Новости Рязани

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Систему «чет-нечет» отменят на один день

Систему «чет-нечет» отменят на один день

1 сентября для рязанцев и гостей региона не будет омрачено отсутствием бензина. Оперштаб принял решение о временной отмене действия системы «чет-нечет» на АЗС в Рязани и Рязанском округе.

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