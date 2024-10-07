Крупные банки ввели для застройщиков комиссию за выдачу ипотеки

С начала октября крупные банки, среди которых Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, начали взимать комиссию за ипотечные кредиты с рыночными ставками для покупки жилья на первичном и вторичном рынках, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей девелоперских и риелторских компаний.