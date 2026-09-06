iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

503 л.с., полный привод, адаптивная подвеска, 730 км на одной зарядке — всего 230 тыс. юаней (3,0 млн рублей). Кроссовер Volkswagen ID. Unyx 08 Hunter Edition появился у дилеров в Китае

503 л.с., полный привод, адаптивная подвеска, 730 км на одной зарядке — всего 230 тыс. юаней (3,0 млн рублей). Кроссовер Volkswagen ID. Unyx 08 Hunter Edition появился у дилеров в Китае

Просторная машина для пятерых Компания Volkswagen Anhui объявила о поступлении нового электрокроссовера ID.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым