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Ралли технологического сектора Азии: акции Samsung, SK Hynix и SoftBank взлетели после анонса GPT-6 Astra от OpenAI

Ралли технологического сектора Азии: акции Samsung, SK Hynix и SoftBank взлетели после анонса GPT-6 Astra от OpenAI

На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона 7–8 сентября 2026 года зафиксирован мощный рост акций технологических компаний и производителей полупроводников.

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