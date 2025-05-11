Вратарь «Уфы» Баклов поскользнулся в матче против «Урала» – нападающий Воронов подхватил мяч и забил в пустые

Вратарь гостей на 81-й минуте принял передачу от товарища по команде, но после приема далеко отпустил мяч и, добравшись до него, поскользнулся за штрафной площадью.
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