🇺🇦Укробоец из 4-ой танковой бригады ВСУ записал видео, как их разместили в гражданском доме в зоне боевых действий, намекая на то, что слишком уж много ВСУшников живут в одном доме.
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🇺🇦Укробоец из 4-ой танковой бригады ВСУ записал видео, как их разместили в гражданском доме в зоне боевых действий, намекая на то, что слишком уж много ВСУшников живут в одном доме.
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